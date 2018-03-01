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Президент РФ отметил необходимость прорыва в уровне благосостояния

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Российская Федерация справилась с новыми и сложными вызовами в экономике и социальной сфере, однако еще не достигла должного уровня благосостояния, заявил президент России Владимир Путин во время традиционного послания Федеральному Собранию.

«Россия справилась с новыми и сложными вызовами в экономике и социальной сфере, обеспечено единство страны», — заявил глава государства. Российский лидер отметил «свободный самостоятельный путь», который привел к стабильности в стране.

При этом Путин отметил, что Россия еще не достигла должного уровня благосостояния. «Но мы это сделаем это, в данной сфере необходим прорыв», — заключил глава государства.

Владимир Путин в 14-й раз обращается с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию. Впервые речь президента сопровождается инфографикой.

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