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Путин назвал условие динамичного развития России

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что одной из главных проблем страны является технологическое отставание.

По мнению главы государство, оно является тяжелой болезнью страны и ситуацию необходимо переломить, иначе нельзя будет обеспечить движение России.

Путин подчеркнул, что динамичное развитие государства обеспечит расширение пространства свободы во всех сферах.

Президент России обращается к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Выступление впервые проходит в Манеже, а не в Кремле. Это обусловленно необходимостью использования дополнительных технических устройств, так как выступление глава государства впервые сопровождается инфографикой на экранах.

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