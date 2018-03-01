Путин предложил программу пространственного развития России

Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил удвоить расходы на пространственное развитие страны.

«Развитие городов должно стать движущей силой для всей страны», — подчеркнул глава государства. По словам президента, необходимо сделать города современными, сохранив их историчность.

«Предлагаю развернуть программу пространственного развития России и удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет», — заключил Путин, отметив, что подобным опытом могут поделиться Москва, Казань и ряд других городов.

Президент Владимир Путин прибыл в Центральный выставочный зал «Манеж» в Москве и начал зачитывать ежегодное послание Федеральному собранию. Это обращение предусмотрено Конституцией и отражает позицию главы государства по основным направлениям внутренней и внешней политики.