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Путин назвал снижение уровня бедности ключевой задачей для РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Снижение уровня бедности вдвое является ключевой задачей на ближайшие шесть лет, заявил президент России Владимир Путин во время традиционного послания Федеральному собранию.

Глава государства отметил необходимость обновления неэффективной структуры занятости в стране. Он также обратил внимание на систему социальной помощи. «Ее должны получать только семьи, которые действительно нуждаются», — подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил о важности увеличения численности населения и уменьшения показателя смертности. Президент добавил, что демографические проблемы в ближайшие годы рискуют стать серьезным ограничением для роста экономики страны.

24-е в новейшей истории России послание президента к Федеральному собранию началось в четверг, 1 марта, в полдень по московскому времени. Традиционное выступление российского лидера впервые сопровождается инфографикой на экранах.

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