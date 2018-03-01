Путин назвал снижение уровня бедности ключевой задачей для РФ
Снижение уровня бедности вдвое является ключевой задачей на ближайшие шесть лет, заявил президент России Владимир Путин во время традиционного послания Федеральному собранию.
Глава государства отметил необходимость обновления неэффективной структуры занятости в стране. Он также обратил внимание на систему социальной помощи. «Ее должны получать только семьи, которые действительно нуждаются», — подчеркнул российский лидер.
Путин напомнил о важности увеличения численности населения и уменьшения показателя смертности. Президент добавил, что демографические проблемы в ближайшие годы рискуют стать серьезным ограничением для роста экономики страны.
24-е в новейшей истории России послание президента к Федеральному собранию началось в четверг, 1 марта, в полдень по московскому времени. Традиционное выступление российского лидера впервые сопровождается инфографикой на экранах.