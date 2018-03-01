Россия потратит на охрану материнства и детства не менее 3,4 трлн рублей

Одним из главных вызовов для России является обеспечение устойчивого роста населения страны, что будет способствовать ее развитию. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что демографическая политика, проводимая властями, доказала свою эффективность. В частности, была решена проблема детских садов.

Пред властями стоит задача обеспечить семьи местами в яслях, что позволит молодым мамам продолжить образование или выйти на работу, не теряя квалификацию.

«За три года должно быть создано более 270 тыс. мест в яслях. Для решения этой задачи регионам будет оказана финансовая поддержка в объеме порядка 50 млрд рублей из федерального бюджета. В целом за предстоящие шесть лет на меры демографического развития, охрану материнства и детства нужно направить не менее 3,4 трлн рублей. Это большая, но не запредельная цифра», — подчеркнул Путин.

Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию. Обращение началось в 12 часов мск и проходит в новом мультимедийном формате в ЦВЗ Манеж.