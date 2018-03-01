Путин заявил о необходимости повысить продолжительность жизни в РФ

Действующий президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию призвал к концу следующего десятилетия повысить продолжительность жизни в России, чтобы она превысила 80 лет.

«К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80+», где продолжительность жизни превышает 80 лет», — отметил глава государства.

Он также заявил, что новое правительство России должно будет подготовить спецпрограмму поддержки людей старшего поколения.

В рамках этой программы, по словам президента, необходимо повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, а также наладить систему помощи одиноким и оказавшимся в сложной ситуации пожилым людям.

Как писал портал iz.ru, в своем послании Путин также указал на необходимость обеспечить в России регулярную индексацию пенсий на уровне выше инфляции.

Владимир Путин в 14-й раз обращается с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию. В приветственном слове он указал на рубежный характер послания этого года.