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Путин заявил о необходимости повысить продолжительность жизни в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Действующий президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию призвал к концу следующего десятилетия повысить продолжительность жизни в России, чтобы она превысила 80 лет.

«К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80+», где продолжительность жизни превышает 80 лет», — отметил глава государства. 

Он также заявил, что новое правительство России должно будет подготовить спецпрограмму поддержки людей старшего поколения. 

В рамках этой программы, по словам президента, необходимо повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, а также наладить систему помощи одиноким и оказавшимся в сложной ситуации пожилым людям.

Как писал портал iz.ru, в своем послании Путин также указал на необходимость обеспечить в России регулярную индексацию пенсий на уровне выше инфляции. 

Владимир Путин в 14-й раз обращается с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию. В приветственном слове он указал на рубежный характер послания этого года. 

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