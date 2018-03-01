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Президент назвал стоящие перед экономикой России задачи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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ВВП на душу населения в России должен в ближайшее десятилетие возрасти в 1,5 раза. Об этом заявил в своем ежегодном послании Федеральному собранию действующий президент РФ Владимир Путин.

Глава государства также призвал обеспечить регулярную индексацию пенсий на уровне выше инфляции. 

«Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию», — заявил президент.

Он также отметил, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, которое начнет действовать с 1 мая, позитивно скажется на доходах 4 млн россиян. 

Послание Федеральному собранию произносится президентом ежегодно. В послании глава государства ставит перед правительством цели и задачи на будущее и описывает текущее положение дел в разных сферах жизни общества. 

Как писал портал iz.ru, в своем выступлении в этом году Путин указал на необходимость для России прорыва в уровне благосостояния граждан. Он отметил, что Россия справилась со сложными социальными и политическими вызовами. 

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