Президент назвал стоящие перед экономикой России задачи

ВВП на душу населения в России должен в ближайшее десятилетие возрасти в 1,5 раза. Об этом заявил в своем ежегодном послании Федеральному собранию действующий президент РФ Владимир Путин.

Глава государства также призвал обеспечить регулярную индексацию пенсий на уровне выше инфляции.

«Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию», — заявил президент.

Он также отметил, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, которое начнет действовать с 1 мая, позитивно скажется на доходах 4 млн россиян.

Послание Федеральному собранию произносится президентом ежегодно. В послании глава государства ставит перед правительством цели и задачи на будущее и описывает текущее положение дел в разных сферах жизни общества.

Как писал портал iz.ru, в своем выступлении в этом году Путин указал на необходимость для России прорыва в уровне благосостояния граждан. Он отметил, что Россия справилась со сложными социальными и политическими вызовами.