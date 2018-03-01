Путин назначил строгие сроки перехода к новым стандартам экологии

Все российские промышленные предприятия, негативно влияющие на окружающую среду, обязаны перейти на наилучшие доступные технологии с 2021 года, переноса этих сроков больше не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием с традиционным посланием.

«С 2019 года на экологичные наилучшие доступные технологии должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, а с 2021 года это должны сделать все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды», — заключил глава государства.

По словам российского лидера, правительство страны неоднократно пыталось решить данную проблему, однако представители промышленности ссылались на трудность процесса перехода к новым экологическим стандартам.

«Всё, дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов больше не будет», — заключил президент.