Путин: в здравоохранении увлеклись административными преобразованиями

Президент РФ Владимир Путин в рамках своего 14-го послания Федеральному собранию заявил о недопустимости пренебрежения запросами населения в сфере здравоохранения.

«В ряде случаев административными преобразованиями в здравоохранении увлеклись, забыли о людях, это недопустимо», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что в ближайшие шесть лет правительству необходимо направлять не менее 4% ВВП на развитие системы здравоохранения в стране, при этом данный показатель должен стремиться к 5%.

Президент России выступает с посланием Федеральному собранию. Традиционно глава государства выражает свое видение ситуации в стране и обозначает опорные точки развития.