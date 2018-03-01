Путин: в здравоохранении увлеклись административными преобразованиями
Президент РФ Владимир Путин в рамках своего 14-го послания Федеральному собранию заявил о недопустимости пренебрежения запросами населения в сфере здравоохранения.
«В ряде случаев административными преобразованиями в здравоохранении увлеклись, забыли о людях, это недопустимо», — подчеркнул российский лидер.
Он добавил, что в ближайшие шесть лет правительству необходимо направлять не менее 4% ВВП на развитие системы здравоохранения в стране, при этом данный показатель должен стремиться к 5%.
Президент России выступает с посланием Федеральному собранию. Традиционно глава государства выражает свое видение ситуации в стране и обозначает опорные точки развития.