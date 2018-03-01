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Путин: растущая военная мощь России — гарантия мира на Земле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Растущая военная мощь России никому не угрожает, поскольку у страны не было и нет плана использования этого потенциала в наступательных целях, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Мы никому не угрожаем, мы не собираемся нападать. <...> Считаю необходимым подчеркнуть: растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет стратегическое равновесие и баланс сил в мире, что остается одним из важнейших факторов безопасности», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что те, кто пытался раздувать гонку вооружений, так и не смогли получить преимущество над Россией, и всё, что было сказано в ходе Федерального послания, не является блефом.

Кроме того, Путин затронут тему обновленной ядерной доктрины США, которая у Москвы вызывает обеспокоенность. В частности, Вашингтон снизил порог применения ядерного оружия, которое может быть использовано даже в ответ на киберугрозу.

«Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней, какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всем вытекающими последствиями», — заявил глава государства.

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