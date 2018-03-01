Путин представил гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, который получил название «Авангард».

Комплекс способен двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 махов. При движении к цели осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, так и по высоте — что делает его неуязвимым для систем ПРО и ПВО.

«Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600–2000 градусов, но при этом крылатый блок надежно управляется», — подчеркнул президент.