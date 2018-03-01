На систему ранней профориентации школьников в РФ будет направлен 1 млрд рублей

В России 1 млрд рублей будет направлен на выстраивание системы ранней профориентации школьников с привлечением крупных университетов и успешных компаний. Об этом заявил в своем послании к Федеральному собранию действующий президент РФ Владимир Путин.

«Я предлагаю со следующего года запустить проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее» — возможность попробовать себя в деле у ведущих компаний. Мы выделяем на эту инициативу 1 млрд рублей», — рассказал глава государства.

Он также отметил, что в России продолжится работа по укреплению системы развития творческих способностей и талантов детей. Президент заявил, что система должна охватить всю территорию страны и интегрировать возможности таких площадок, как «Сириус» и «Кванториум».

Кроме того, глава государства призвал создать в России привлекательные условия для иностранных студентов и сформировать правовую базу для комфортной работы в РФ иностранных ученых и специалистов.

«Предлагаю создать максимально удобные, привлекательные условия для того, чтобы талантливая молодежь из других стран приезжала учиться в наши университеты. Они приезжают, но нам нужно создать условия, чтобы лучшие иностранные выпускники наших вузов оставались работать в России», — сказал Путин.

Он также отметил ведущую роль Российской академии наук (РАН) и академических институтов в технологическом развитии страны.

Как писал портал iz.ru, в своем послании Путин назвал технологическое отставание одной из главных проблем России. Глава государства подчеркнул, что оно создает угрозу безопасности и риск потери суверенитета.

Он выразил уверенность в готовности России совершить качественный рывок в развитии во всех областях и подчеркнул, что стране необходимо «прочувствовать вызовы времени».