Путин заявил о необходимости создания программы борьбы с онкозаболеваниями

России необходимо разработать специальную общенациональную программу борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Одна из важнейших задач — профилактика заболеваний. Все граждане страны должны иметь реальную возможность не менее одного раза в год пройти качественный профилактический осмотр.

«Современная диагностика позволит снизить смертность в трудоспособном возрасте, закрепить позитивную динамику в борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы. Это заставит отступить и такую угрозу, как онкологические заболевания. Практически у каждого из нас есть родные, близкие, друзья, которых настигла эта беда — рак», — посетовал президент.

Путин выступил с предложением реализовать специальную программу по борьбе с этим недугом. К решению этой задачи необходимо привлечь науку, отечественную фарм-индустрию, провести модернизацию онкоцентров и выстроить систему от ранней диагностики до лечения.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова отмечала, что за последние два года число паллиативных центров в РФ увеличилось на 40%.