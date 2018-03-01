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Путин отметил необходимость поддержки хай-тека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия обязана поддерживать высокотехнологические компании и создавать благоприятную среду для развития стартапов, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием.

«Мы обязаны поддержать высокотехнологичные компании, выстроить благоприятную среду для сатрапов, для быстрого внедрения новых разработок в производство», — заявил глава государства в ходе традиционного послания российскому парламенту.

 Президент страны добавил, что должны быть обеспечены удобная инфраструктура, комфортные налоговые режимы, защита интеллектуальной собственности, техническое регулирование и венчурное финансирование.

24-е в новейшей истории России и 14-е для президента России Владимира Путина послание к Федеральному Собранию началось в четверг, 1 марта, в полдень по московскому времени в столичном Манеже. Традиционное выступление главы государства впервые сопровождается инфографикой на экранах.

Глава государства ежегодно докладывает парламенту о положении в стране и приоритетных направлениях внутренней и внешней политики.

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