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Путин: на строительство дорог необходимо направить более 11 трлн рублей

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию затронул проблему состояния дорог в стране.

«Обращаюсь к руководителям регионов и городов, состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания. Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства, использовать для этого новые технологии и решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла», — отметил глава государства.

По словам Путина, в предстоящие шесть лет необходимо удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог России и направить на эти цели более 11 трлн рублей.

«За шесть в полтора раза (до 180 млн т) вырастет пропускная способность БАМа и ТРАНССИБа. Контейнеры будут доставляться от Владивостока до западных границ России за семь дней. Этот инфраструктурный проект будет давать быструю экономическую отдачу», — отметил глава государства.

Путин также указал, что России за 17 лет удалось в три раза увеличить мощность портов — более 1 млрд т. «Нужно и дальше наращивать этот потенциал, в том числе увеличить пропускную способность железнодорожных подходов к портам азово-черноморского бассейна», — заявил президент.

Еще одна тема — развитие русской Арктики и регионов Дальнего Востока, ключом к которому станет Северный морской путь. Путин отметил, что к 2025 году объем перевозок по данному направлению возрастет до 80 млн т.

«Наша задача — сделать его глобальной, конкурентной транзитной артерией. И мы это сделаем, нет никаких сомнений», — резюмировал Путин.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 30 региональным бюджетам более 17 млрд рублей на развитие автодорог.

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