Президент РФ потребовал уточнить расчет налога на имущество

Налог на имущество физических лиц должен быть справедливым и посильным для граждан РФ, заявил глава государства Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием с традиционным посланием.

«Предлагаю также вернуться к налогу на имущество физических лиц. Он должен быть справедливым и посильным для граждан», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что кадастровая стоимость жилья зачастую превышает рыночную. «Мы так не договаривались. И люди этого от нас не ожидали», — добавил президент, потребовав провести перерасчет налога на квартиры.

24-е в новейшей истории России и 14-е для президента России Владимира Путина послание к Федеральному собранию началось в четверг, 1 марта, в полдень по московскому времени. Традиционное выступление президента впервые сопровождается инфографикой на экранах.

Глава государства ежегодно докладывает парламенту о положении в стране и приоритетных направлениях внутренней и внешней политики.