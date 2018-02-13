Кабмин утвердил выделение 17 млрд рублей на автодороги в регионах

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 30 региональным бюджетам более 17 млрд рублей на развитие автодорог.

«Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов в общем объеме 17,05 млрд рублей из федерального бюджета между 30 субъектами Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — приводит ТАСС данные из справки к документу.

Из выделяемых средств 6,82 млрд рублей будут направлены 17 регионам на особо важные проекты, двум регионам будут выделены 5,13 млрд рублей на проекты с участием механизмов государственно-частного партнерства.