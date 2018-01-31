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Собянин проинспектировал строительство Северо-Восточной хорды

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин
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Строительство Северо-Восточной хорды (СВХ) идет быстрыми темпами, готовность автострады составляет 75%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник проинспектировал сооружение «самого трудного» участка от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе 31 января.

Там будут построены семь переездов через промышленные зоны, мост над рекой Лихоборкой, а также подземный переход к железнодорожной платформе.

По словам главы компании-подрядчика Владимира Власова, работы идут по графику и завершатся в конце 2018 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

СВХ, на которой не будет светофоров, соединит платную трассу М-11 с Рязанским проспектом. Дорога пройдет через Дмитровское, Ярославское, Открытое, Щелковское, а также Измайловское шоссе.

Хорда протянется до развязки МКАД и обеспечит выезд на казанскую магистраль.

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