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Более 40 км «выделенок» построят в Москве за два года

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Более 42 км выделенных полос для общественного транспорта введут в эксплуатацию в Москве в 2018–2019 годах, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ввод «выделенок» позволит 198 маршрутам наземного транспорта поехать быстрее и сократить интервалы движения. После их запуска в столице будут функционировать более 329 км полос с приоритетным движением общественного транспорта и такси.

Как указывает ТАСС, новые полосы, в частности, запланированы по направлениям: Свободный проспект – Вешняковская улица до пересечения с улицей Красный Казанец; Минская улица – Ломоносовский проспект – Нахимовский проспект – Коломенский проезд – улица Новинки; Большая Черкизовская улица (от Халтуринской улицы до метро «Преображенская площадь»).

Ранее портал iz.ru сообщал, что за семь лет протяженность московских дорог выросла на 16%. Только в 2017-м было построено 124 км — это как расстояние от Москвы до Дубны.

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