Кабмин планирует достичь нулевой смертности на дорогах к 2030 году

Стратегия безопасности дорожного движения, утвержденная правительством, предусматривает достижение нулевой смертности на дорогах к 2030 году. Об этом сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Как пояснил зампред правительства, новая семилетняя стратегия безопасности дорожного развития предполагает снижение смертности до 4 человек на 100 тыс. проживающих в 2024 году и достижение нулевого показателя в 2030 году.

«Это, конечно, негуманно вообще говорить о том, что вот допускается смертность, и необычно для наших документов, таких стратегических документов. Впервые вводится к 2030 году цель нетерпимости к смертности на дорогах», — цитирует его «РИА Новости».

Он отметил, что сейчас смертность на дорогах в России составляет 13 человек на 100 тыс. населения, при этом в Германии этот показатель гораздо ниже — 3,7 человека, а в Дании — 2,7. Как полагает Игорь Шувалов, улучшить ситуацию на дорогах поможет внедрение высоких современных стандартов европейских государств.

22 января премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал Стратегию безопасности дорожного движения до 2024 года.