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Все дороги ведут к нормативу

В этом году в России не должно остаться не соответствующих стандартам федеральных трасс
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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Все федеральные трассы будут соответствовать нормативам уже к концу этого года, заявили «Известиям» в Росавтодоре. Пока показатель составляет 77,5%. При этом, чтобы поддерживать магистрали в хорошем состоянии, ежегодно придется ремонтировать 7–7,5 тыс. км. Но это без учета региональных и муниципальных дорог, ситуация с которыми намного хуже.

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Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в 2018 году намерено довести 100% федеральных трасс до нормативного состояния, всего их в стране порядка 50 тыс. км. 

— Затем для поддержания потребуется ежегодно ремонтировать примерно 15% дорог от общей протяженности федеральной сети. Это примерно 7–7,5 тыс. дорог, — пояснили «Известиям» в агентстве. 

В прошлом году началась реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Из паспорта проекта следует, что под нормативным состоянием трассы имеется в виду ее соответствие нормам техрегламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». По нему на покрытии проезжей части не должно быть проломов, просадок, выбоин и других дефектов. Предусмотрены требования к дорожным знакам, разметке, светофорам — они должны быть хорошо видны водителям. Требования были приняты в 2011 году и вступили в силу в 2015-м.

Приоритетный проект предполагает, что к 2025 году до норматива будет доведено 85% дорог всех типов (не только федерального, но и регионального, а также местного значения). Однако в проекте пока участвуют 38 городских агломераций (с населением от 500 тыс. человек), 36 регионов — это 50 тыс. км трасс, всего же в России, по информации Росавтодора, 1,5 млн км дорог. 

По данным паспорта проекта, в 2016 году в агломерациях нормативам соответствовало 38% дорог, по итогам 2017-го — уже 52,5%. 

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Директор Центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Александр Кулаков пояснил, что к приоритетному проекту в любой момент могут присоединиться новые субъекты.

— Многие не хотят участвовать: проект требует значительного софинансирования на местах, — пояснил эксперт.

В конце прошлого года Минтранс заявлял, что субъект РФ предоставляет из консолидированного бюджета не меньше средств, чем дает федеральный центр. В 2018 году на проект выделено 31,2 млрд рублей, столько же должны добавить регионы. Среди участников проекта — Дагестан, Татарстан, Краснодарский край, Нижегородская, Волгоградская, Рязанская области и другие.

Руководитель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин полагает, что пока дорожникам гордиться нечем.

— Если федеральные трассы еще ремонтируются, то региональные и муниципальные в плачевном состоянии. По моему опыту, по-прежнему можно столкнуться с проблемами на дорогах в Тверской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской областях. В Волгоградской вообще всё плохо — сплошные ямы и неровности. Там автомобилисты даже шутят, что в регионе не дороги, а направления. Меньше проблем в Псковской, Смоленской областях, в Татарстане, — отметил он. 

В прошлом году Общероссийский народный фронт составил список городов с лучшими и худшими дорогами. В числе лучших — Тюмень (1-е место), Майкоп (2-е место) и Белгород (3-е место). Самые «убитые» дороги в Махачкале, далее идут Тверь и Орск. 

По данным ГИБДД, в январе-ноябре 2017 года в России произошла 61 тыс. ДТП из-за плохого состояния дорог. Это 40% от всех аварий в стране. 

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Председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе рассказал, что шанс выиграть иск к эксплуатирующей дорогу компании после ДТП — больше 70%. 

— Больше всего шансов выиграть, если в аварии нет других участников, — допустим, если налетел на яму. Нужно вызвать ДПС и зафиксировать в протоколе, что дорожное покрытие было повреждено. Иск на возмещение ущерба нужно предъявлять компании — заказчику строительства дороги или эксплуатирующей компании. С помощью экспертов важно установить причинно-следственную связь ДТП с состоянием дороги, — рассказал Константин Трапаидзе. 

Он отметил, что у компаний больше ресурсов для судебной борьбы, в том числе собственные квалифицированные юристы, однако суды чаще становятся на сторону граждан.

Как писали «Известия», большинство россиян считают, что в их регионе плохо ремонтируют дороги. Это показал опрос Счетной палаты. 54% респондентов сказали, что меньше чем через три года после ремонта трассы приходят в негодное состояние. Эксперты отмечают, что больше всего проблем возникает в сельских поселениях, где часть дорог — бесхозная, а к некоторым населенным пунктам даже нет подъезда.

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