Около 115 км дорог введут в эксплуатацию в Москве в 2018 году

Около 115 км дорог планируется ввести в эксплуатацию в Москве в 2018 году, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В этом году 110–115 км мы планируем ввести», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Он пояснил, что в 2018 году планируется завершение строительства Северо-Западной хорды за исключением небольшого участка в Мневниках, участка трассы Солнцево–Бутово–Видное, а также Калужского шоссе, которое будет доведено до ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога).

Ранее портал iz.ru сообщал, что несколько улиц Москвы перекроют с 10 января из-за инженерных работ. Так, две полосы будут перекрыты на 2-й Брестской улице, по одной полосе на улице Юлиуса Фучика и на Васильевской улице в районе пересечения их со 2-й Брестской.