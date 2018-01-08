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Большинство новых спортивных объектов в «Лужниках» сдадут к ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Большую часть новых спортивных объектов на территории московского стадиона «Лужники» сдадут в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Большое количество спортивных объектов в «Лужниках» будет построено, из них центр гимнастики мирового уровня, всего в стройке, проектировании и реконструкции находятся порядка 45 объектов, из них большая часть к чемпионату мира по футболу будут достроены», — приводит его слова РИАМО.

Реконструкция стадиона «Лужники» началась в 2014 году и завершилась в 2017 году. В ходе работ вместимость арены была увеличена до 81 тыс, зрителей. Кроме того, для удобства зрителей изменился угол наклона трибун. На стадионе добавили ряд дополнительных зон, при этом его исторический облик сохранился. 

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. 

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