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Часть улиц в Москве перекроют с 10 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Несколько улиц Москвы перекроют с 10 января из-за инженерных работ.

Информацию об этом распространили в мэрии столицы в понедельник, 8 января.

Две полосы будут перекрыты на 2-й Брестской улице, по одной полосе перекроют на улице Юлиуса Фучика и на Васильевской улице в районе пересечения их со 2-й Брестской, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Кроме того, на долгий срок могут перекрыть полосу на ул. Гашека и на Челюскинской улице.

16 декабря портал iz.ru сообщил, что практика сужения полос на дорогах Москвы для увеличения их количества будет продолжена в 2018 году. Руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) Вадим Юрьев считает, что простое обновление дорожной разметки помогает решить ряд транспортных проблем.

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