Движение на трех улицах в СВАО будет ограничено из-за ремонтных работ

Движение автотранспорта по трем улицам в Северо-восточном административном округе (СВАО) в Москве будет частично ограничено в связи с работами по ремонту инженерных сетей.

Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Отмечается, что ограничения затронут улицы Изумрудная и Челюскинская, а также Анадырский проезд.

«Движение транспорта будет круглосуточно ограничено по одной полосе с 10 января по 1 августа на участке от ул. Стартовая, д. 1, стр. 1 до вл. 79 по Анадырскому проезду», — говорится в сообщении ЦОДД.

Также отмечается, что движение по одной полосе будет частично ограничено на участке улицы Изумрудной с 15 января до 15 марта и на участке улицы Челюскинской в период с 1 февраля по 1 сентября.