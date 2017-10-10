Более половины россиян недовольны ремонтом дорог

Большинство россиян считают, что в их регионе плохо ремонтируют дороги. Это следует из данных опроса Счетной палаты (СП) РФ. Состояние федеральных и региональных трасс высоко оценили около 8% респондентов, а качеством муниципальных (городских) дорог довольно еще меньше россиян — 3,4%. Проблемную ситуацию эксперты объясняют нехваткой денег в регионах и низким качеством ремонта. Как сообщили «Известиям» в Росавтодоре, только треть региональных дорог соответствует нормативам.

Как сообщили «Известиям» в Счетной палате РФ, онлайн-опрос о качестве работ по строительству и реконструкции дорог в 2014–2016 годах охватил 3,4 тыс. человек из 74 регионов. Самыми активными были респонденты из Москвы, Петербурга, Московской, Новосибирской, Нижегородской, Свердловской и Архангельской областей, а также из Краснодарского и Алтайского краев.

Более половины россиян (51%) считают, что в их области, городе или районе ремонтируются дороги, которые и так в нормальном состоянии, в то время как разбитыми никто не занимается. 54% респондентов сказали, что меньше чем через три года после ремонта трассы приходят в негодное состояние.

В целом состояние муниципальных (городских) дорог считают хорошим только 3,4% участников опроса, средним — 24,2%, плохим — 72,5%. С федеральными дорогами ситуация несколько лучше. Высокий уровень их содержания отметили 8,1% респондентов, достаточный — 44,7%, а неудовлетворительный — 47,2%. Похожие оценки россияне дали и региональным дорогам — подъездам к городам и федеральным трассам (7,9, 36,3 и 55,8% соответственно).

— Большинство пользователей автомобильных дорог не разделяет их на федеральные, региональные и муниципальные, а оценивает качество дорог в целом, — рассказал «Известиям» председатель правления Союза производителей композитов, зампред общественного совета при Росавтодоре Сергей Фахретдинов. — Тем не менее состояние именно федеральных трасс в последние годы значительно улучшилось.

По данным Росавтодора, всего в стране 1,5 млн км автодорог, из них федерального значения — чуть более 50 тыс. км. Сейчас более 70% всех федеральных трасс соответствуют нормативу. А к концу 2019 года все федеральные автомобильные дороги будут приведены в порядок.

— Это стало возможным благодаря финансированию работ по ремонту и содержанию на 100% из федерального дорожного фонда начиная с 2014 года. По итогам 2017-го количество федеральных трасс в нормативе составит 77,5%, будет построено более 200 км новых участков трасс, — сообщили «Известиям» в Росавтодоре.

С региональными дорогами ситуация намного хуже. Только треть из них (35%) соответствует требованиям. В дорожном агентстве это связывают прежде всего с плохой наполняемостью региональных и муниципальных дорожных фондов, а также с нецелевым расходованием средств из них некоторыми регионами. К примеру, средства из дорожного фонда могут быть направлены на ремонт аварийного жилья или строительство нового детсада.

По данным ассоциации РАДОР, в 2014 году от требуемого финансирования на дороги регионы собрали меньше 20%, в 2015-м и 2016-м — чуть более 30%.

Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор отметил, что больше всего проблем возникает в сельских поселениях, где часть дорог — бесхозная, а к некоторым населенным пунктам даже нет подъезда. Это мнение подтверждают и данные фонда поддержки социальных исследований «Хамовники». В 2016 году он провел исследование и выяснил, что около 20% дорог в России — бесхозные.

Игорь Шпектор также подчеркнул, что в Общественную палату приходит много жалоб и на качество ремонта.

— Из-за отсутствия водоотводных и дренажных систем на дорогах появляются колеи, проходит два-три года — и полотно опять разбито, — пояснил эксперт.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин рассказал «Известиям», что состояние региональных и муниципальных дорог зависит от возможностей субъектов.

— В Москве дороги хорошие. Но в большинстве других регионов межмуниципальные трассы и городские улицы могут находиться в не самом удовлетворительном состоянии, — сказал эксперт.

По его мнению, у дорожников в регионах объективно не хватает средств, так как акциз на топливо и транспортный налог не покрывают необходимых расходов.

Счетная палата начала проводить собственные опросы в 2016 году, во время аудитов СП они помогают находить особенно «болевые» точки в разных регионах.