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«Штрафные» деньги пойдут на дороги

В правительстве намерены запретить регионам тратить эти средства по своему усмотрению
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Собранные за нарушения правил дорожного движения штрафы будут направлять в дорожные фонды регионов, а субъекты лишатся возможности тратить их по своему усмотрению. Такие поправки в Бюджетный кодекс РФ от Министерства транспорта рассмотрит сегодня правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Таким образом ведомство рассчитывает повысить безопасность на дорогах.

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С 1 января 2019 года штрафы за нарушение правил безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные в автоматическом режиме камерами, будут поступать в региональные дорожные фонды, то есть тратить их можно будет только на содержание, ремонт и строительство дорог. Сейчас эти деньги идут в бюджет субъекта, а регион может отправить их в дорожный фонд или распорядиться средствами по своему усмотрению. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ разработал Минтранс после поручения президента Владимира Путина, данного в марте 2016 года. Сегодня проект изменений рассмотрят на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, рассказали «Известиям» два источника, знакомых с ходом работы над документом.

Новации должны увеличить объемы дорожных фондов и поспособствовать повышению безопасности дорожного движения, отмечают разработчики в пояснительной записке к проекту поправок. Со ссылкой на Федеральное казначейство они сообщают, что в 2016 году регионы получили 60 млрд рублей штрафов за нарушение ПДД.

В ходе разработки документа Минтранс отказался от идеи отправлять в дорожные фонды доходы регионов от платных парковок на автодорогах общего пользования, платы услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования, а также штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Документ согласован с ведомствами и Государственно-правовым управлением президента РФ, отметил источник «Известий». Ранее поправки поддержал, высказав определенные замечания, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Тогда эксперты института отмечали, что трудно просчитать экономические последствия таких изменений, но они могут повлечь выпадение части доходов у субъектов.

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Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») считает законопроект «вполне справедливым». По его мнению, собранные за нарушение ПДД штрафы давно стали способом пополнения региональных бюджетов, они входят в доходную часть казны и ими закрывают всевозможные дыры. Штрафы призваны способствовать сокращению нарушений, подчеркивает депутат. Но, по его словам, многие регионы придерживаются другой точки зрения: чем больше штрафов — тем лучше.

Вячеслав Лысаков предполагает, что региональные власти будут против предложенных изменений.

— Я за то, чтобы все деньги отправлялись в дорожный фонд. Тогда мотивация накручивать штрафы будет меньше, — заявил он.

Эту точку зрения разделяет и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Он считает, что новшество лишит чиновников мотива собрать побольше денег и латать бюджетные дыры с помощью автомобилистов. По мнению эксперта, идея благотворно отразится на дорожном движении — будет меньше подстав, ловушек на дорогах.

— Сейчас у местных властей прямой мотив выкручивать автомобилистам руки — чем больше нарушений, тем больше штрафов, тем больше денег в бюджете, — заявил Петр Шкуматов. — Если собранные деньги потом будут направляться на дорожно-транспортную инфраструктуру, это будет гораздо справедливее, — полагает он.

После обсуждения в комиссии по законопроектов деятельности проект поправок будет рассмотрен на заседании правительства, а затем, может быть, внесен в Госдуму.

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