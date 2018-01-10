Нарушения ПДД обернутся балльными штрафами

Пакет поправок, который затрагивает интересы автовладельцев, намерена принять Госдума в весеннюю сессию. Среди инициатив — введение штрафов за опасное вождение, балльная система для нарушителей Правил дорожного движения, а также упрощенная процедура наказания для водителей, чьи проступки на дороге зафиксировала видеокамера. Также депутаты намерены легализовать онлайн-продажу лекарств и защитить борцов с коррупцией от давления работодателей. План законопроектной деятельности планируется утвердить на сегодняшнем пленарном заседании Госдумы.

Приоритетными в весеннюю сессию, как следует из примерной программы работы парламента, станут 134 проекта. Пять из них посвящены ответственности водителей.

Опасное вождение

Депутаты намерены в январе во втором чтении рассмотреть правительственный законопроект о штрафах за опасное вождение, то есть за неоднократное совершение одного или нескольких последовательных действий — например, резкое торможение, препятствование обгону или перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты. По проекту, за такие действия будет полагаться штраф в 5 тыс. рублей. В ПДД этот термин появился в июне 2016 года, однако наказания за опасное вождение пока нет.

Штраф по видеозаписи

На март запланировано первое чтение правительственного законопроекта, который разрешает наказывать нарушителей ПДД на основании видеозаписи, сделанной с помощью приложения «Народный инспектор», и без протокола. «Упрощенка» предлагается только для части нарушений: парковка в запрещенном месте, проезд на красный свет, выезд на «встречку», пересечение ж/д путей при закрытом шлагбауме, непропуск на перекрестке машины, которая пользуется преимуществом, а также — поворот налево в запрещенном месте и непропуск пешеходов на зебре.

Больше полномочий Москве

В апреле депутаты собираются обсудить во втором чтении законопроект правительства, согласно которому полномочия МВД по оформлению и назначению штрафов за нарушение ПДД передаются столичным властям. Новшества касаются трех десятков нарушений, которые фиксируются автоматическими фото- или видеокамерами — например, превышение скорости и проезд на красный свет.

Балльная система штрафов

В мае во втором чтении депутаты, согласно предварительному плану работы, намерены обсудить проект о введении балльной системы штрафов в России. Изначально документ предусматривал лишение водительских прав на один-полтора года за три и более нарушений ПДД в год. Такое наказание полагается, в частности, за систематическое превышение скорости более чем на 40 км/ч, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и др., но только в случае, если нарушение зафиксировал инспектор, а не автоматическая камера.

Залог за автомобиль

На июнь запланировано второе чтение законопроекта, согласно которому нетрезвые водители, которых остановил инспектор, и те, кто отказался от медосвидетельствования, смогут забрать автомобиль со спецстоянки только после внесения залога. Его размер будет равен возможному штрафу — 30 тыс. рублей.

Пропавшие алиментщики

Если за год судебные приставы не смогут найти родителя, который не платит алименты ребенку, суд сможет признать его безвестно отсутствующим. Такой законопроект депутаты собираются принять во втором чтении в феврале этого года. Новации позволят упростить механизм назначения пособия по потере кормильца, которое выплачивает государство.

Онлайн-продажа лекарств

Россияне смогут приобретать в интернет-аптеках лекарства, на которые не требуется рецепт врача. Такой законопроект депутаты намерены принять во втором чтении уже в январе. Изначально предполагалось, что аптекам, желающим дистанционно реализовывать безрецептурные препараты, придется переоформить лицензии, получив разрешение на фармацевтическую деятельность.

Защита борцов с коррупцией

Во втором чтении в январе депутаты намерены обсудить законопроект правительства, по которому сообщившие о коррупции в ведомствах и коммерческих компаниях граждане получат защиту от государства. В первом чтении законопроект обещал им бесплатную юридическую помощь, полную конфиденциальность, а также защиту от увольнения в течение двух лет.

Планируется, что сегодня план законопроектной деятельности будет утвержден на пленарном заседании Госдумы.