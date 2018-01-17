Прямой эфир

Смертность россиян в 2017 году снизилась во всех возрастных группах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Смертность жителей России во всех возрастных группах снизилась в 2017 году. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«2017 год бы ознаменован тем, что мы не просто снизили смертность в нашей стране, мы снизили во всех возрастных группах очень существенно. У лиц трудоспособного возраста за первые же полгода — на 17%. При этом продолжительность жизни увеличилась до рекорда нашего исторического — 72,6 года. У женщин — 77 лет», — приводит слова Скворцовой ТАСС.

По ее словам, данные показатели говорят об увеличении числа людей в активно работающем возрасте.

Как ранее сообщала министр, в 2017 году продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 года. Данный показатель является рекордом за всю историю измерений. Также достиг исторического минимума показатель младенческой смертности — с начала года он снизился на 12% и составил 5,3 на 1 тыс. родившихся. Общая смертность, по данным Росстата, за десять месяцев 2017 года снизилась более чем на 2% — до 12,5 случаев на 1 тыс. населения, то есть сохранено практически на 35 тыс. человеческих жизней больше, чем годом раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продолжительность жизни россиян увеличат до 76 лет к 2025 году
Продолжительность жизни в России рекордно выросла в 2017 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017