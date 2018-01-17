Смертность россиян в 2017 году снизилась во всех возрастных группах

Смертность жителей России во всех возрастных группах снизилась в 2017 году. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«2017 год бы ознаменован тем, что мы не просто снизили смертность в нашей стране, мы снизили во всех возрастных группах очень существенно. У лиц трудоспособного возраста за первые же полгода — на 17%. При этом продолжительность жизни увеличилась до рекорда нашего исторического — 72,6 года. У женщин — 77 лет», — приводит слова Скворцовой ТАСС.

По ее словам, данные показатели говорят об увеличении числа людей в активно работающем возрасте.

Как ранее сообщала министр, в 2017 году продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 года. Данный показатель является рекордом за всю историю измерений. Также достиг исторического минимума показатель младенческой смертности — с начала года он снизился на 12% и составил 5,3 на 1 тыс. родившихся. Общая смертность, по данным Росстата, за десять месяцев 2017 года снизилась более чем на 2% — до 12,5 случаев на 1 тыс. населения, то есть сохранено практически на 35 тыс. человеческих жизней больше, чем годом раньше.