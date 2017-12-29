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Продолжительность жизни в России рекордно выросла в 2017 году

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Одним из главных достижений в сфере здравоохранения в 2017 году стал рекордный показатель продолжительности жизни. Эксперты отмечают, что в следующем году курс на долголетие населения продолжится.

В 2017 году продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 года, что стало рекордным показателем за всю историю измерений.

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала «Известиям», что во многом такие благоприятные изменения стали возможны благодаря реализации поручения президента РФ Владимира Путина по строительству сети перинатальных центров, а также благодаря программам формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), внедрения технологичной поликлиники с быстрой диспансеризацией и повышения квалификации врачей.

«Общая смертность, по данным Росстата, за 10 месяцев 2017 года снизилась более чем на 2% — до 12,5 случаев на 1 тыс. населения, то есть сохранено практически на 35 тыс. человеческих жизней больше, чем годом раньше», — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Эксперты уверены, что реализация проектов приведет к дальнейшему увеличению продолжительности жизни. Также высоко оценивается значимость принятого в этом году закона «О телемедицине», вступающего в силу с 1 января 2018-го.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Курс на долголетие

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