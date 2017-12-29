Основным достижением 2017 года в сфере здравоохранения можно считать рекордный показатель продолжительности жизни, полагают чиновники и эксперты. Этого удалось добиться благодаря снижению смертности от большинства болезней. В следующем году продолжится курс на долголетие населения.

В 2017 году продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 года. Это рекорд за всю историю измерений. Также достиг исторического минимума показатель младенческой смертности — с начала года он снизился на 12% и составил 5,3 на 1 тыс. родившихся. Во многом это стало возможным благодаря реализации поручения президента по строительству сети перинатальных центров и формированию трехуровневой системы­ охраны материнства и­ детства, заявляла «Известиям» министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

— Общая смертность, по данным Росстата, за десять месяцев 2017 года снизилась более чем на 2% — до 12,5 случаев на 1 тыс. населения, то есть сохранено практически на 35 тыс. человеческих жизней больше, чем годом раньше, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Летом этого года правительство утвердило три паспорта приоритетных проектов в здравоохранении: о формировании здорового образа жизни (ЗОЖ), внедрении технологичной поликлиники с удобной записью и быстрой диспансеризацией, а также о повышении квалификации врачей и среднего медперсонала.

Ключевая цель приоритетного проекта «Формирование ЗОЖ» — увеличить долю его приверженцев до 50% к 2020 году и до 60% к 2025-му за счет сокращения потребления табака и алкоголя, оздоровления рациона, популяризации спорта. В рамках проекта, в частности, предлагается помечать здоровые продукты специальными знаками и вводить дальнейшие ограничения для курильщиков.

Член общественного совета при Минздраве Юрий Жулев полагает, что реализация проектов приведет к дальнейшему увеличению продолжительности жизни. Он также подчеркнул значимость принятого в этом году закона «О телемедицине», вступающего в силу с 1 января 2018-го. Врачи смогут давать онлайн-консультации, вести дистанционный мониторинг здоровья пациента, выписывать электронные рецепты.

В этом году был расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) — он начнет действовать уже с 2018-го. Список дополнили 60 новыми лекарствами. Цены на ЖНВЛП регулирует государство и не позволяет производителям и аптекарям завышать их.

В уходящем году также был запущен пилотный проект по маркировке лекарств, которая станет обязательной с 2020 года. На упаковке препарата должна быть метка c кодом Data Matrix. По ней каждый покупатель сможет отследить путь лекарства от производителя до прилавка. Таким образом, считают в Росздравнадзоре, полностью будет исключена вероятность попадания в аптеки контрафактной и фальсифицированной продукции.

Политика государства, считают эксперты, приведет к дальнейшему снижению смертности в ближайшие несколько лет. Пока ее уровень в России, несмотря на снижение, остается выше, чем в странах Евросоюза.

Вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев отметил, что нельзя ждать стремительных изменений в этом вопросе.

— По всем направлениям ведется планомерная работа, увеличились объемы высокотехнологичной помощи. Это существенно снижает уровень смертности, — считает он.

По его словам, остаются нерешенными проблемы нехватки лекарств и стационаров для онкологических больных. Почти половина онкологических заболеваний выявляется на поздних стадиях. В 2018 году увеличится финансирование медицинской помощи в этой сфере — средний тариф в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) вырастет на 65%. В целом расходы на программу госгарантий медпомощи увеличатся на 15%, по сравнению с 2017-м, а за счет ОМС — на 21,5%.