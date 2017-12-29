Продолжительность жизни россиян увеличат до 76 лет к 2025 году

Правительство России утвердило государственную программу по развитию здравоохранения. Программой планируется увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 76 лет к 2025 году.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу Минздрава добавляет, что программой предусмотрено снижение смертности в России до 380 случаев на 100 тыс. населения. Документом предполагается снизить уровень смертности граждан России от различных болезней, в частности системы кровообращения до 500 случаев на 100 тыс. населения, телеканал «360».

Ранее сообщалось, что тариф в системе ОМС на химиотерапевтическое лечение пациентов с онкологией вырастет в следующем году на 80%, об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.