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Продолжительность жизни россиян увеличат до 76 лет к 2025 году

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин
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Правительство России утвердило государственную программу по развитию здравоохранения. Программой планируется увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 76 лет к 2025 году.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу Минздрава добавляет, что программой предусмотрено снижение смертности в России до 380 случаев на 100 тыс. населения. Документом предполагается снизить уровень смертности граждан России от различных болезней, в частности системы кровообращения до 500 случаев на 100 тыс. населения, телеканал «360».

Ранее сообщалось, что тариф в системе ОМС на химиотерапевтическое лечение пациентов с онкологией вырастет в следующем году на 80%, об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

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