Минздрав сообщил об увеличении на 80% тарифа на химиотерапию в 2018 году

Тариф в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) на химиотерапевтическое лечение пациентов с онкологией вырастет в следующем году на 80%. Об этом в понедельник сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

При этом средний онкологический тариф на 2018 год увеличился на 65%. «Таким образом, мы просто в активном развитии, и наши тарифы, они становятся просто очень привлекательными, и в системе государственных гарантий уже треть — это организации частной формы собственности», — цитирует министра BFM.RU.

Скворцова подчеркнула при этом, что доля платных услуг, составляющая в течение последних лет 19–20%, не увеличивается. «И в основном это амбулаторные услуги», — добавила она.

В целом расходы на программу госгарантий увеличились на будущий год на 15% по отношению к текущему году, а за счет ОМС — на 21,5%.

Напомним, 11 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.