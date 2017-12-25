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Минздрав сообщил об увеличении на 80% тарифа на химиотерапию в 2018 году

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Фото: ТАСС/imago stock&people
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Тариф в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) на химиотерапевтическое лечение пациентов с онкологией вырастет в следующем году на 80%. Об этом в понедельник сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

При этом средний онкологический тариф на 2018 год увеличился на 65%. «Таким образом, мы просто в активном развитии, и наши тарифы, они становятся просто очень привлекательными, и в системе государственных гарантий уже треть — это организации частной формы собственности», — цитирует министра BFM.RU.

Скворцова подчеркнула при этом, что доля платных услуг, составляющая в течение последних лет 19–20%, не увеличивается. «И в основном это амбулаторные услуги», — добавила она.

В целом расходы на программу госгарантий увеличились на будущий год на 15% по отношению к текущему году, а за счет ОМС — на 21,5%.

Напомним, 11 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

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