Прямой эфир
Политика
Появились кадры сопровождения Путина истребителями из САР в Египет
Мир
Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
Общество
Больше 150 грузовых и пассажирских поездов пущены в обход Украины
Спорт
МОК подозревает троих российских лыжников в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Опубликовано заявление российских спортсменов об участии в Олимпийских играх
Мир
Полиция назвала имя подозреваемого в подрыве бомбы в Нью-Йорке

Бесплатной медпомощи станет больше

Увеличится перечень врачебных услуг, которые россияне смогут получить безвозмездно
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На обеспечение госгарантий бесплатной медпомощи для россиян в 2018–2020 годах будет выделено 7,7 трлн рублей. В 2018 году объем расходов на эти цели будет на 15% выше, чем в нынешнем году. Соответствующую государственную программу глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил 11 декабря на совещании с вице-премьерами.

— В Конституции закреплено право на бесплатную медицинскую помощь (напомню, в статье 41-й Конституции). И очень важно, чтобы люди не просто понимали, что государственные поликлиники и больницы обязаны лечить их бесплатно, но и были осведомлены о перечне видов, форм и условий медицинской помощи, которая оказывается бесплатно. Он закрепляется в этой программе, — отметил премьер-министр.

Российских медиков начали учить английскому языку к ЧМ-2018
По данным Минздрава, курсы стартовали во всех городах, которые будут принимать матчи мундиаля

В «Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» появилось несколько новых нормативов. Например, предельный срок ожидания специализированной медпомощи для онкобольных не должен превышать 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или установления диагноза заболевания.

— Раньше этот срок вообще не устанавливался. Закреплен в документе и целый ряд других конкретных шагов, — добавил премьер-министр.

В частности, в утвержденной 11 декабря программе определено, что за счет региональных и местных бюджетов может финансироваться транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места фактического проживания до места получения медпомощи и обратно. Также в перечень бесплатно оказываемых медицинских услуг внесено несколько видов высокотехнологичных.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, программа претерпела существенные изменения по сравнению с утвержденным год назад документом, регламентирующим гарантии бесплатной медпомощи в 2017–2019 годах.

— Прежде всего она увеличена в финансовом отношении на 15% и предполагает, что на следующий год неукоснительно во всех субъектах будут выполнены майские указы президента по размеру заработной платы врачей и медицинских работников, — сообщила Ольга Голодец. — В базовую программу обязательного медицинского страхования вошли новые методы лечения. Теперь это будет проводиться систематически. Методы лечения, которые сейчас находятся в апробации, со временем должны погружаться в программу ОМС и быть доступными для населения. 

По словам вице-премьера, в обновленную программу заложены новые показатели по продолжительности жизни.

— У нас смертность снижается. С начала года она снизилась на 34,8 тыc. человек. На следующий год заложены более амбициозные показатели, — отметила Ольга Голодец.

Общая стоимость всех территориальных программ, предусмотренных утвержденным документом, в 2018 году составит 2,47 трлн рублей, в 2019-м — 2,57 трлн, в 2020 году — 2,67 тлрн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый детский медицинский автопоезд прибудет в Уссурийск
Москвичам начали оказывать патронажную медицинскую помощь на дому

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017