Бесплатной медпомощи станет больше

На обеспечение госгарантий бесплатной медпомощи для россиян в 2018–2020 годах будет выделено 7,7 трлн рублей. В 2018 году объем расходов на эти цели будет на 15% выше, чем в нынешнем году. Соответствующую государственную программу глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил 11 декабря на совещании с вице-премьерами.

— В Конституции закреплено право на бесплатную медицинскую помощь (напомню, в статье 41-й Конституции). И очень важно, чтобы люди не просто понимали, что государственные поликлиники и больницы обязаны лечить их бесплатно, но и были осведомлены о перечне видов, форм и условий медицинской помощи, которая оказывается бесплатно. Он закрепляется в этой программе, — отметил премьер-министр.

В «Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» появилось несколько новых нормативов. Например, предельный срок ожидания специализированной медпомощи для онкобольных не должен превышать 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или установления диагноза заболевания.

— Раньше этот срок вообще не устанавливался. Закреплен в документе и целый ряд других конкретных шагов, — добавил премьер-министр.

В частности, в утвержденной 11 декабря программе определено, что за счет региональных и местных бюджетов может финансироваться транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места фактического проживания до места получения медпомощи и обратно. Также в перечень бесплатно оказываемых медицинских услуг внесено несколько видов высокотехнологичных.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, программа претерпела существенные изменения по сравнению с утвержденным год назад документом, регламентирующим гарантии бесплатной медпомощи в 2017–2019 годах.

— Прежде всего она увеличена в финансовом отношении на 15% и предполагает, что на следующий год неукоснительно во всех субъектах будут выполнены майские указы президента по размеру заработной платы врачей и медицинских работников, — сообщила Ольга Голодец. — В базовую программу обязательного медицинского страхования вошли новые методы лечения. Теперь это будет проводиться систематически. Методы лечения, которые сейчас находятся в апробации, со временем должны погружаться в программу ОМС и быть доступными для населения.

По словам вице-премьера, в обновленную программу заложены новые показатели по продолжительности жизни.

— У нас смертность снижается. С начала года она снизилась на 34,8 тыc. человек. На следующий год заложены более амбициозные показатели, — отметила Ольга Голодец.

Общая стоимость всех территориальных программ, предусмотренных утвержденным документом, в 2018 году составит 2,47 трлн рублей, в 2019-м — 2,57 трлн, в 2020 году — 2,67 тлрн рублей.