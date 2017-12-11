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Медведев подписал программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу, устанавливающую меры по выполнению государственного бюджета, которая также гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи гражданам на 2018–2020 годы.

«Очень важный документ, который был подписан, — это программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 2018 год она также рассчитана, и на плановый период 2019–2020 годов. То есть она синхронизирована с текущим бюджетным циклом», — сказал Медведев.

Помимо этого, в программе был закреплен перечень форм и условий бесплатной медпомощи.

«Очень важно, чтобы люди понимали: государственные поликлиники и больницы не просто обязаны лечить их бесплатно, но и понимали перечень видов, форм и условий медицинской помощи, которая оказывается бесплатно. Он [перечень] закрепляется в этой самой программе», — отметил премьер.

В конце ноября стало известно, что Минфин намерен расширить возможности полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Планируется, что граждане с полисом ОМС смогут обслуживаться в любой клинике, включая частные. Также страховку можно будет использовать для лечения за границей.

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