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Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения до 2024 года

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Фото: Global Look Press/пресс-служба Правительства РФ
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал Стратегию безопасности дорожного движения на семь лет –– до 2024 года. Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами.

 «Я утвердил Стратегию безопасности дорожного движения, она рассчитана на семь лет — до 2024 года. Ситуация на дорогах сложная, напряженная, растет количество автомобилей легковых и грузовых. И эта тенденция, очевидно, будет продолжаться», –– отметил Медведев.

Премьер подчеркнул, что количество грузовых и легковых автомобилей на дорогах растет, в связи с чем и усложняется дорожная ситуация.

«Поведение на дорогах, отношение водителей друг к другу – оно тоже остается очень разным. Мы обязаны принять все меры для того, чтобы развернуть вот эту линию поведения в более цивилизованную сторону», –– добавил Медведев.

Помимо этого, он призвал совершенствовать механизмы фиксации ДТП, лучше следить за состоянием дорог и применением интеллектуальных систем в управлении дорожным движением.

22 января портал iz.ru сообщил, что правительственная комиссия рассмотрит поправки в Бюджетный кодекс, предложенные Минтрансом. Они предусматривают направление всех штрафов, собранных за нарушения правил дорожного движения, в дорожные фонды регионов и лишение субъектов возможности тратить их по своему усмотрению.

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