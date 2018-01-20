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Составленный из нарезок записей с видеорегистраторов РФ фильм вышел в США

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Документальный фильм «Дорога» режиссера Дмитрия Калашникова вышел в американский прокат. Эта кинолента в том, что она полностью состоит из видеозаписей с российских видеорегистраторов.

 Как сообщают американские СМИ, публика отнеслась к картине положительно. Некоторые отметили забавные абсурдные сценки из российской жизни, других привлек захватывающий экшн, а третьи порадовались возможности прикоснуться к «русскому национальному характеру».

По словам режиссера документального фильма, «Дорога» требует определенного фокуса. «И тут важен контекст — на фестивале фильм будет «обшит» другими картинами, другими мирами, он будет производить совершенно другой эффект», — отметил Калашников на фестивале «Артдокфест».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в объектив видеорегистратора в Коми попала «скорая», едущая на трех колесах.

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