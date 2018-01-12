Кинокритики США назвали картину «Форма воды» лучшим фильмом 2017 года

Кинокартина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» получила награду кинокритиков США Critics' Choice Award как «Лучший фильм» по итогам 2017 года. Об этом сообщают «РИА Новости».

Церемония вручения проходит в американском городе Санта-Моника в Калифорнии.

В данной категории также были номинированы фильмы «Дюнкерк», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Леди Берд», «Прочь», «Темные времена», «Проект Флорида», «Зови меня своим именем», «Любовь — болезнь» и «Секретное досье».

Ранее Гильермо дель Торо получил награду критиков за режиссуру картины «Форма воды».

Лучшей актрисой была признана Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Она также является лауреатом премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Фарго», а также обладателем премий «Эмми», «Тони» и двух «Премий Гильдии киноактеров США».

Сериал Hulu «Рассказ служанки» получил награду в категории «Лучший драматический сериал».