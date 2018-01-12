Прямой эфир

Кинокритики США назвали картину «Форма воды» лучшим фильмом 2017 года

0
Фото: REUTERS/Monica Almeida
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кинокартина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» получила награду кинокритиков США Critics' Choice Award как «Лучший фильм» по итогам 2017 года. Об этом сообщают «РИА Новости».

Церемония вручения проходит в американском городе Санта-Моника в Калифорнии.

В данной категории также были номинированы фильмы «Дюнкерк», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Леди Берд», «Прочь», «Темные времена», «Проект Флорида», «Зови меня своим именем», «Любовь — болезнь» и «Секретное досье».

Ранее Гильермо дель Торо получил награду критиков за режиссуру картины «Форма воды».

Лучшей актрисой была признана Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Она также является лауреатом премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Фарго», а также обладателем премий «Эмми», «Тони» и двух «Премий Гильдии киноактеров США».

Сериал Hulu «Рассказ служанки» получил награду в категории «Лучший драматический сериал».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на премию BAFTA
«Очень странные дела» и «Игра престолов» номинированы на «Золотой глобус»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017