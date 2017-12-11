«Очень странные дела» и «Игра престолов» номинированы на «Золотой глобус»

Сериалы Netflix «Очень странные дела» и HBO «Игра престолов» номинированы на премию «Золотой глобус» в категории «лучший драматический сериал». Об этом сообщили организаторы премии.

В этой номинации также представлены сериал Netflix «Корона», «История служанки» от компании Hulu и «Это мы» от NBC.

75-я церемония вручения награды пройдет 7 января 2018 года в Лос-Анджелесе.

Также на премию были номинированы фильмы «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Форма воды» Гильермо дель Торо и «Секретное досье» Стивена Спилберга.