Прямой эфир
Политика
Появились кадры сопровождения Путина истребителями из САР в Египет
Мир
Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
Общество
Больше 150 грузовых и пассажирских поездов пущены в обход Украины
Спорт
МОК подозревает троих российских лыжников в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Опубликовано заявление российских спортсменов об участии в Олимпийских играх
Мир
Полиция назвала имя подозреваемого в подрыве бомбы в Нью-Йорке

«Очень странные дела» и «Игра престолов» номинированы на «Золотой глобус»

0
Фото: Global Look Press/PLANET PHOTOS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сериалы Netflix «Очень странные дела» и HBO «Игра престолов» номинированы на премию «Золотой глобус» в категории «лучший драматический сериал». Об этом сообщили организаторы премии.

В этой номинации также представлены сериал Netflix «Корона», «История служанки» от компании Hulu и «Это мы» от NBC.

75-я церемония вручения награды пройдет 7 января 2018 года в Лос-Анджелесе.

Также на премию были номинированы фильмы «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Форма воды» Гильермо дель Торо и «Секретное досье» Стивена Спилберга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию «Золотой глобус»
The Game Awards объявила в Лос‐Анджелесе лучшие видеоигры 2017 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017