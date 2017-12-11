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«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию «Золотой глобус»

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Фото: WDSSPR
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Российский фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева номинирован на премию «Золотой глобус» 2018 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Картина будет бороться за лидерство в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В числе претендентов на премию камбоджийский фильм «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, чилийский «Фантастическая женщина», немецкий «На пределе» и «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда.

Церемония вручения состоится в Лос-Анджелесе 7 января. «Золотой глобус» присуждается с 1942 года за фильмы, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). 

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Нелюбовь» завоевала сразу две награды Европейской киноакадемии (европейский «Оскар») — за лучшую музыку и операторскую работу.

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