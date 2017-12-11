«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию «Золотой глобус»

Российский фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева номинирован на премию «Золотой глобус» 2018 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Картина будет бороться за лидерство в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В числе претендентов на премию камбоджийский фильм «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, чилийский «Фантастическая женщина», немецкий «На пределе» и «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда.

Церемония вручения состоится в Лос-Анджелесе 7 января. «Золотой глобус» присуждается с 1942 года за фильмы, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA).

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Нелюбовь» завоевала сразу две награды Европейской киноакадемии (европейский «Оскар») — за лучшую музыку и операторскую работу.