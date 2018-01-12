Гильермо дель Торо получил награду кинокритиков США

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо завоевал награду кинокритиков США за фильм «Форма воды». Церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, сообщает «РИА Новости».

За приз, в частности, боролись Кристофер Нолан с боевиком «Дюнкерк», Грета Гервиг и ее трагикомедия «Леди Берд», Стивен Спилберг с «Секретным досье».

Премия считается мерилом настроений Голливуда в отношении кинофильмов минувшего года, очерчивая круг потенциальных победителей предстоящей церемонии «Оскар».

Ранее портал iz.ru сообщал, что фильм о допинге в российском спорте выдвинут на премию Гильдии режиссеров США.