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Минздрав прокомментировал поездку трехколесной «скорой»

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Сотрудники минздрава Республики Коми объяснили поездку машины скорой помощи на трех колесах, по данным ведомства, автомобиль направлялся на ремонт, а не ехал на вызов. Ранее в местных СМИ и в сети появились данные, что автомобиль скорой помощи, у которого было три колеса, якобы ехал по вызову к пациенту.

В минздраве Коми отметили, что инцидент произошел 6 января, когда «машина скорой помощи ГБУЗ РК «Удорская центральная районная больница» ехала на обслуживание вызова». Автомобиль сломался во время движения, на вызов направили другую машину, а сломанная «скорая» без одного заднего колеса поехала к месту ремонта. В этот момент «скорая» и попала в объектив видеорегистратора встречной машины, отмечает «Газета.ру».

Короткий ролик вызвал бурное обсуждение в соцсетях, так как многие пользователи предположили, что «скорая» без колеса едет на вызов.

Ранее стало известно, что на станции скорой помощи в Сыктывкаре в Республике Коми открылась автомойка.

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