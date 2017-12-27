Водитель «скорой» в Москве отбился от стрелка газовым баллончиком

Стали известны подробности конфликта со стрельбой на Беговой улице в Москве, который произошел 26 декабря.

Полицейские установили, что неизвестный мужчина с длинной золотой цепью на шее подошел около 4:20 к машине скорой помощи, в которой находился водитель. Злоумышленник поинтересовался у водителя, где находится девушка. Убедившись, что в машине никого, кроме водителя, нет, преступник произвел четыре выстрела рядом со «скорой», передает РЕН ТВ.

Водитель, защищаясь, брызнул в нападавшего из газового баллончика. Преступнику удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял карету скорой помощи в Москве из пневматического оружия, после чего скрылся с места происшествия.