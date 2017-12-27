Прямой эфир

Водитель «скорой» в Москве отбился от стрелка газовым баллончиком

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стали известны подробности конфликта со стрельбой на Беговой улице в Москве, который произошел 26 декабря.

Полицейские установили, что неизвестный мужчина с длинной золотой цепью на шее подошел около 4:20 к машине скорой помощи, в которой находился водитель. Злоумышленник поинтересовался у водителя, где находится девушка. Убедившись, что в машине никого, кроме водителя, нет, преступник произвел четыре выстрела рядом со «скорой», передает РЕН ТВ.

Водитель, защищаясь, брызнул в нападавшего из газового баллончика. Преступнику удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял карету скорой помощи в Москве из пневматического оружия, после чего скрылся с места происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестный обстрелял из пневматики пассажирский автобус в Москве
В Тверской области обстреляли полицейскую машину

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017