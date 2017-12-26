В Москве неизвестный обстрелял машину скорой помощи

В Москве неизвестный обстрелял карету скорой помощи из пневматического оружия, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в районе станции метро «Беговая». На данный момент злоумышленника разыскивают, автомобиль осматривают на предмет повреждений.

19 декабря портал iz.ru сообщал о стрельбе на северо-востоке столицы. Неизвестные из автомобиля Lexus открыли огонь на улице Твардовского, после чего скрылись.