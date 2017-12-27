Полиция разыскивает мужчину, избившего водителя «скорой» в Люберцах

Подмосковная полиция ведет розыск водителя машины Volkswagen Touareg, напавшего в ходе конфликта на водителя автомобиля скорой помощи в Люберцах. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.



Инцидент произошел накануне, передает «РИА Новости».

Конфликт, причины которого правоохранительные органы устанавливают, произошел между 54‐летним шофером неотложки и владельцем автомобиля Volkswagen Touareg возле одного из домов на Инициативной улице.

В результате водитель скорой помощи получил телесные повреждения, сообщает телеканал «360».

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.