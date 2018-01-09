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Автомойка открылась на станции скорой помощи в Республике Коми

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Автомойка открылась на станции скорой помощи в Сыктывкаре в Республике Коми, сообщил заместитель главного врача медицинского учреждения Лев Волков.

Автомойка открылась в гараже для автопарка медучреждения. Гараж был переоборудован и отремонтирован, созданы стоки для воды, подготовлено помещение для мойки и закуплено необходимое моечное оборудование и автомобильная химия, сообщило ИА «Комиинформ».

Денежные средства на переоборудование гаража были выделены из бюджета Министерства здравоохранения республики, сумма финансирования составила 2,5 млн рублей.

Решение переоборудовать гараж и добавить автомобильную мойку для скорой помощи было приянто благодаря министру здравоохранения Республики Коми Дмитрию Березину, который был не удовлетворен внешним видом рабочих автомобилей.

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