Протяженность московских дорог выросла на 16% за семь лет

Протяженность московских дорог за последние семь лет выросла на 16%.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Только в прошлом году мы построили 124 км — это как расстояние от Москвы до Дубны», — цитирует его «РИА Новости».

Собянин добавил, что все работы велись в существующей городской застройке и инженерных коммуникациях, ограничивая движение, но благодаря этому улично-дорожная сеть столицы улучшилась.

9 января Собянин заявил, что движение по новому участку Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в течение двух-трех месяцев. Поезда пойдут от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская».

Продление салатовой ветки подземки коснется шести районов Москвы и приведет к улучшению транспортной ситуации для 0,5 млн жителей столицы, подчеркнул мэр.