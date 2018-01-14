Прямой эфир

Протяженность московских дорог выросла на 16% за семь лет

0
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Протяженность московских дорог за последние семь лет выросла на 16%.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Только в прошлом году мы построили 124 км — это как расстояние от Москвы до Дубны», — цитирует его «РИА Новости».

Собянин добавил, что все работы велись в существующей городской застройке и инженерных коммуникациях, ограничивая движение, но благодаря этому улично-дорожная сеть столицы улучшилась.

9 января Собянин заявил, что движение по новому участку Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в течение двух-трех месяцев. Поезда пойдут от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская».

Продление салатовой ветки подземки коснется шести районов Москвы и приведет к улучшению транспортной ситуации для 0,5 млн жителей столицы, подчеркнул мэр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва получила международную премию за развитие МЦК и пешеходной среды
Москва стала одним из европейских лидеров в развитии каршеринга

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017