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Москва получила международную премию за развитие МЦК и пешеходной среды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Москва получила премию «Устойчивое развитие транспорта 2018» на международном транспортном саммите. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в пятницу в своем микроблоге в Twitter.

«Нас отметили за удачную реорганизацию городского пространства, пешеходной среды и МЦК», — написал Собянин. По его мнению, Москва уже сейчас на равных может конкурировать с мировыми городами, однако столице России еще есть над чем работать, передает «ТВ Центр».

Жюри также сочло запуск скоростных автобусных маршрутов сети «Магистраль» одним из главных достижений города.

Церемония награждения прошла 9 января текущего года в Вашингтоне (США). В конкурсе также участвовали города Китая, Колумбии, США, Франции и других стран.

Премию «Устойчивое развитие транспорта 2018» ежегодно вручают городам за успешные инновационные проекты в области транспорта, позволившие сократить загрязнения воздуха, улучшить мобильность жителей, а также повысить безопасность всех участников дорожного движения, в том числе велосипедистов и пешеходов, отметил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Напомним, на шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) появятся более 50 торговых павильонов. Первые 10 откроются уже в начале февраля.

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