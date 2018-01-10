Более 50 торговых павильонов установят на станциях МЦК

Более 50 торговых павильонов появятся на шести станциях Московского центрального кольца (МЦК), первые 10 откроются уже в начале февраля.

Информацию об этом распространила в среду, 10 января, пресс-служба МКЖД, в чьем ведомстве находится инфраструктура МЦК.

Павильоны расположатся на станциях «Деловой центр», «Верхние Котлы», «Новохохловская», «Измайлово», «Стрешнево» и «Панфиловская», и ими смогут воспользоваться не только пассажиры, но и жители ближайших домов, сообщает сетевое издание m24.ru.

Также в первом квартале будет проведен открытый аукцион по розыгрышу 44 павильонов.

3 января столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что Московское центральное кольцо (МЦК) стало рекордсменом 2017 года по перевозке пассажиров: порядка 400 тыс. человек в день пользовались МЦК в прошедшем году.