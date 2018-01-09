Пассажиропоток на МЦК в праздники вырос в полтора раза

Пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) в новогодние и рождественские праздники составил 1,39 млн человек, что почти в полтора раза больше по сравнению с показателями годичной давности. Об этом во вторник, 9 января, передает пресс-служба Московской железной дороги.

Сообщается, что для удобства пассажиров МЦК в новогоднюю ночь работало круглосуточно, а в рождественскую ночь — до 2:00.

Московское центральное кольцо — кольцевой железнодорожный маршрут, интегрированный с метрополитеном, по нему курсируют 42 поезда «Ласточка». Для пассажиров переход в метро и обратно бесплатный в течение 90 минут.

Портал iz.ru писал о том, что общественный транспорт в Москве в рождественскую ночь с 6 на 7 января перевез более 330 тыс. пассажиров, что в полтора раза больше прошлогоднего показателя.