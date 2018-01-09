Прямой эфир

Пассажиропоток на МЦК в праздники вырос в полтора раза

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) в новогодние и рождественские праздники составил 1,39 млн человек, что почти в полтора раза больше по сравнению с показателями годичной давности. Об этом во вторник, 9 января, передает пресс-служба Московской железной дороги.

Сообщается, что для удобства пассажиров МЦК в новогоднюю ночь работало круглосуточно, а в рождественскую ночь — до 2:00.

Московское центральное кольцо — кольцевой железнодорожный маршрут, интегрированный с метрополитеном, по нему курсируют 42 поезда «Ласточка». Для пассажиров переход в метро и обратно бесплатный в течение 90 минут.

Портал iz.ru писал о том, что общественный транспорт в Москве в рождественскую ночь с 6 на 7 января перевез более 330 тыс. пассажиров, что в полтора раза больше прошлогоднего показателя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Станция метро «Охотный Ряд» оказалась самой посещаемой в новогоднюю ночь
Собянин рассказал о рекордах МЦК по перевозке пассажиров
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017